Van Persie, Barcelona'yla mı anlaştı?

Hollanda spor medyasının önemli isimlerinden Algemen Dagblad gazetesi muhabiri Sjoerd Mossou, Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie'nin, Barcelona ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

Barcelona’nın Fenerbahçe’nin yıldızı Van Persie’ye talip olacağı ortaya çıkmış, ancak sarı-lacivertli kulübün 1 numarası Aziz Yıldırım, “Biz de onlardan Arda’yı istemiştik, vermediler. Yani demek ki kulüpler iyi oyuncularını vermiyor. Taraftarımız çok seviyor, biz de Van Persie’yi vermeyiz” diyerek konuyu gündemden uzak tutmaya çalışmıştı. Fakat Hollanda’dan gelen haber, İspanyol kulübünün bu transferde ciddi mesafe aldığı yönünde.

Ülkesinin yıldız oyuncularına yakınlığı ile bilinen Algemeen Dagblad Gazetesi’nin muhabiri ve TV yorumcusu Hollandalı Sjoerd Mossou, Van Persie'nin, Türkiye’den uçmak üzere olduğunu belirtti.

‘Barcelona çok ciddi’

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; yakın zamanda tarafların sıcak temas sağladığını belirten Mossou, “Barcelona, Van Persie konusunda ciddi. Oyuncunun menajeriyle birkaç görüşme gerçekleştirildi. Bunlar olumlu geçti ve şimdi sırada Fenerbahçe ile masaya oturmak var. Barça’nın amacı, Van Persie’den yeni bir Henrik Larsson yaratmak. Fenerbahçe’nin oyuncuyu takımda tutması zor. Çünkü Barcelona’nın teklifi çok ciddi” ifadeleriyle iddiasını güçlendirdi.

Bu transferi devre arasına yetiştirmekte kararlı olan Katalan ekibinin, en uygun zaman olarak milli takım arasını gördüğü ve resmi teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı da iddialar arasında.

Fenerbahçe'den yılda 6 milyon Euro alıyor

İlk etapta transferi veto eden Başkan Aziz Yıldırım’ın resmi teklif noktasında nasıl bir karar vereceği merak konusu. Sezon başında 6.5 milyon Euro’ya (21 milyon TL) Manchester United’tan alınan Hollandalı, Fenerbahçe’den yıllık 6 milyon Euro (19 milyon TL) kazanıyor. Barça’nın bonserviste 10 milyon Euro’ya (32 milyon TL) kadar çıkmayı planladığı, golcüye de Türkiye’de kazandığının biraz üzerinde bir rakam vermeyi düşündüğü gelen haberler arasında.

"Van Persie'yi herkes görecek"

Sezon başından bu yana Fenerbahçe’de hocası Pereira ile yıldızı barışmayan Van Persie için geçtiğimiz günlerde de Hollanda Milli Takımı’nın teknik patronu Blind bir açıklama yapmış, “Türkiye’de ritmini kaybetti” diyerek neden milli takıma almadığını anlatmıştı.

Van Persie, Blind'in bu sözlerine Ajax maçından sonra yanıt verdi:

"10 yıldan fazla zamandır bir hoca için değil, ülkemin insanları ve ülkem için oynuyorum. Blind ile sorunum yok. Kadroya alınmayacağımı söylemişti. Tabi ki bunun için mutsuzum. Bu sezon kulübümde 5, milli takımda da 1 gol attım. Her zaman daha iyisi vardır ama bu rakamlar kötü değil. En kısa zamanda milli takıma seviyesinde olduğumu göstereceğim.