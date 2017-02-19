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Spor

"Van Persie, Amsterdam'da Sao Paulo yetkilileriyle görüştü" iddiası

"Persie'ye 30 Haziran 2018'den itibaren Sao Paulo forması giymesi için sözleşme uzatıldı"

19 Şubat 2017 16:05

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'nin Amsterdam'da Brezilya kulübü Sao Paulo'lu yetkililerle görüştüğü iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Brezilya ekibi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2018'den itibaren geçerli olmak üzere Van Persie'ye 1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. 

33 yaşındaki golcünün adı ara transfer döneminde de Sao Paulo ile anılmıştı. Krasnodar maçının kadrosunda yer almayan Robin van Persie sarı lacivertli ekipten yıllık 4.9 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. 

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