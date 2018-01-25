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Spor

Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi

Utrecht - Feyenoord: 1 - 1 İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe'nin Hollandalı eski oyuncusu Robin van Persie, 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi

25 Ocak 2018 02:57

Utrecht - Feyenoord: 1 - 1

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin Hollandalı eski oyuncusu Robin van Persie, 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi.
Hollanda Ligi\'nin 19\'uncu hafta karşılaşmasında Feyenoord\'un Utrecht ile deplasmanda 1 - 1 berabere kaldığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Van Persie 81\'inci dakikada Dylan Vente\'nin yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmada Feyenoord\'un golünü 23\'üncü dakikada Sam Larsson atarken, ev sahibi Utrecht\'in golünü 41\'inci dakikada Gyrano Kerk kaydetti.

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