Van merkezli DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli Diyarbakır ve Mardin\'de yapılan DEAŞ operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişiden 7\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, ekipleri tarafından 28 Aralık 2017\'de düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonlarında Van\'da 13 , Diyarbakır\'da 9, Mardin\'de 1 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularını ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 7\'si tutuklanırken, 16\'sı Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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