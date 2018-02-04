Van merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Van merkezli 4 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 2 av tüfeği, 1 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası ve dökümanlar ele geçirildi.

Şüphellierin sorgularının sürdüğü belirtildi.