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Van merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

28 Haziran 2018 19:01

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 22 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 
Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olan, haklarında çeşitli beyanlar bulunan ve örgüte müzahir dernek, sendika kayıtları bulunan 33 adrese operasyon düzenlendi. Van merkezli İstanbul, Ankara, Ağrı, Balıkesir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Osmaniye, Muş, Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve Kayseri\'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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