-VAN MARWİJK: MUTLULUK VERİCİ CAPE TOWN (A.A) - 07.07.2010 - Hollanda Teknik Direktörü Bert Van Marwijk, Dünya Kupası yarı final maçında Uruguay'ı 3-2 yenerek finale kalmalarının, ''Hollanda gibi küçük bir ülke için mutluluk verici olduğunu'' söyledi. Van Marwijk, maçtan sonraki basın toplantısında, şöyle dedi: ''Böyle küçük bir ülkenin finale kalması nedeniyle çok mutluyum. Çok gururluyum. 2 yıl önce çalışmaya başladık. Uzun bir süreç oldu. Oyuncuların başarıya inandığını yaptıkları açıklamalarda gördüm. 2-1 öne geçtiğimizde kendimize güvenimiz tamamen yerine geldi. Skoru 4-1 yapamadık, ama galibiyeti korumayı bildik. Henüz her şey bitmedi. Bir maçımız daha var.'' Başarının sırrının ''inanmak'' olduğunu belirten Van Marwijk, şöyle devam etti: ''Biz basit ve güzel futbol oynuyoruz. Öne geçtiğimizde Hollanda takımı olduğumuz için alışkanlıkla kendimize güvenimiz artıyor ve kupalardan eleniyor evimize dönüyoruz. Ofansif futbolu seven oyuncularıma topa sahip olmaları ve savunma yapmaları gerektiğini anlattım. Barcelona benim sevdiğim tarzda futbol oynuyor, ancak Barcelona futbolcuları, Messi, İniesta topu kaybedince savunma için çaba gösteren ilk isimler oluyor.'' ''Finalde İspanya ile mi, yoksa Almanya ile mi karşılaşmak istersiniz'' sorusuna Van Marwijk, ''Buna cevap vermek zor. İspanya, her ülkeden daha iyi futbol oynuyor, ancak bu turnuvanın en iyi takımı Almanya. İspanya ile oynamak daha iyi olabilir, çünkü bizimkine benzer bir tarzları var. Almanya ile oynamak da 1974'te kaybettiğimiz finali hatırlarsak olağanüstü olur'' cevabını verdi. Kaleci Stekelenburg'un yediği ilk golde çok hatalı olmadığını söyleyen Van Marwijk, turnuvada kullanılan Jabulani adlı topun ''tuhaf bir şekilde yön değiştirebildiğini ve Stekelenburg'un çok iyi bir kaleci olduğunu ifade etti.