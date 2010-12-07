-VAN MARWİJK: İSPANYA DAHA İYİYDİ VE KAZANDI JOHANNESBURG (A.A) - 12.07.2010 - Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilerek 2. olan Hollanda'nın teknik direktörü Bert van Marwijk, İspanya'nın daha iyi oynadığını ve maçı kazandığını söyledi. Van Marwijk, düzenlediği basın toplantısında, çok üzgün olduğunu, gergin bir maç olduğunu ve Hollanda'nın kendi futbolunu oynamaya çalıştığını söyledi. Van Marwijk, ''Robben ile iki gol fırsatı yakaladık, ancak İspanya'nın daha çok gol pozisyonu vardı. Bir de kırmızı kart gördük. Hakemden bahsetmek istemiyorum, ancak maçın sonunda bir kornerimizde aut kararı verdi ve bir İspanyol oyuncuyu oyundan atması gerekirken atmadı. Ancak İspanya daha iyiydi ve kazandı'' diye konuştu. Normalde çok fazla faul yapan bir takım olmamalarına rağmen agresif oynadıklarını belirten Van Marwijk, ''Bu final maçıydı. İspanyollar da çok sert fauller yaptı. 14 sarı kart çıktı ve bence hakem maçı iyi kontrol edemedi'' dedi. Kimsenin Hollanda'nın kupada finale yükseleceğini sanmadığını kaydeden Van Marwijk, ''İlk golü atan kazanacaktı. Robben ile fırsatları değerlendiremedik. Şansımız yoktu'' diye konuştu. Hollanda'nın neden sert oynadığıyla ilgili bir soru üzerine, iyi futbol oynamak isteyen bir takım olduklarını söyleyen Van Marwijk, ''Karşımızda iyi bir takım vardı. Tekrarlıyorum, iki takım da faul yaptı'' dedi.