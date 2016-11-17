Van, Mardin, Siirt ve Tunceli belediyelerine kayyım atandı!

İçişleri Bakanlığı'nca Van, Mardin, Tunceli ve Siirt belediyelerine kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile dün tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını, yerlerine kayyım atandığını duyurdu. Gözaltına alınan Van Büyükşehir Belediye DBP'li Bekir Kaya'nın yerine de Van Valisi İbrahim Taşyapan vekil olarak atandı. Sabah karşı tutuklanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul görevden uzaklaştırıldı. Bul'un yerine Vali Yardımcısı Olgun Öner getirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya böyle gözaltına alındı:

Öte yandan Siirt ve Mardin belediyelerine kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman Belediye Başkan vekilliğine getirildi. Tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yerine de Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Taşkın Belediye Başkan Vekili oldu.

Siirt ve Mardin belediyelerine kayyım

İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Siirt Belediyesi’ne kayyum atandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, İçişleri Bakanlığı’nın 16.11.2016 tarihli kararı ile görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. İçişleri Bakanlığı’nca; Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişlerdir."

Van Belediyesi'ne operasyon... Belediye başkan gözaltında

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması doğrultusunda DBP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ile 4 belediye yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon başlattı.

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediye başkanı Bekir Kaya, İpekyolu İlçesi’ndeki evine giden ekipler tarafından alınarak belediyeye götürüldü. Burada bir süre tutulan Başkan Kaya gözaltına alındı.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin evleri ile belediye hizmet binasında aramaların sürdüğü öğrenildi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, 7 Haziran 2012'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında partili yöneticilerin de bulunduğu 12 şüpheliyle tutuklanmıştı. Bu soruşturma kapsamında hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Kaya, 4 Ocak 2016 tarihinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.