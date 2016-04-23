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Van Kitap Fuarı’na baskın; Aram Yayınevi’nin 180 kitabına el kondu!

Aram Yayınevi çalışanı Nadir Yıldırım da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

23 Nisan 2016 20:58

Van Kitap Fuarı'nda Aram Yayınevi'ne ait standa baskın yapan polis, aralarında Abdullah Öcalan'ın "Bir Halkı Savunmak" ve Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım II" kitabının da bulunduğu 180 kitaba el koydu.

Evrensel'de yer alan habere göre, bu yıl "Kitapla Barış" sloganıyla ikincisi düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda bulunan Aram Yayınevi'ne ait standa sivil polisler tarafından baskın düzenlendi. Stantta bulunan 180 kitaba "Toplatma kararı var" gerekçesiyle el konulurken, el koyma kararına ilişkin mahkeme kararı ise gösterilmedi. Aralarında Abdullah Öcalan'ın "Bir Halkı Savunmak", Sakine Cansız'ın yaşamını anlattığı "Hep Kavgaydı Yaşamım II" ve Murat Türk'ün "Böğürtlen Zamanı" adlı kitabının da bulunduğu 180 kitaba el konulurken, Aram Yayınevi çalışanı Nadir Yıldırım ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

100’e yakın kitabevi ve 60 tanınmış edebiyatçının katıldığı Van 2. Kitap Fuarı, 30 Nisan’a kadar  Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN-TSO) Binası’nın bahçesinde olacak.

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