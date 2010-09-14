-VAN KEDİSİ "12 DEV ADAM"A UĞUR GETİRDİ VAN (A.A) - 14.09.2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın maskotu Van Kedisi, ''12 Dev Adam''ın uğuru oldu. Farklı renkteki gözleri ile bölge halkı tarafından uğur getirdiğine inanılan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın maskotu seçilen Van Kedisi 'Bascat', güçlü rakipleriyle yaptığı maçları kazanarak dünya ikincisi olan (A) Milli Basketbol Takımı'na da uğur getirdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'deki 5 salonda oynanan maçlarda tribünleri selamlayan ve sempatik tavırları ile taraftarların gönlünde taht kuran Bascat, Türkiye'nin ve Van'ın dünyaya tanıtılmasına önemli katkı sağladı. Van Kedisi'nin şampiyonanın maskotu olarak seçilmesine büyük destek veren Van Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, (A) Milli Basketbol Takımı'nın oynadığı karşılaşmaları ve rakiplerine karşı sergilediği mücadeleyi şampiyona süresince nefesini tutarak izlediğini belirtti. Karaloğlu, dünya ikinciliğini elde eden ''12 Dev Adam''ın Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, millileri başarılarından dolayı kutladı. Takımın başarısında, millilerin özverili mücadelesinin yanında, farklı renklerdeki gözleri ile uğur getirdiğine inanılan Van Kedisi'nin de rolü bulunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, Türkiye'nin canlı kültür miraslarından biri olan Van Kedisi'nin, kentin ve ülkenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonun herhangi bir aksaklığa yol açmadan son bulmasının ülke adına sevindirici olduğunu anlatan Karaloğlu, ''2010 yılı, FIBA Dünya Şampiyonası sayesinde Van Kedisi yılı olmuştur. Milli takımımız maçları kazandıkça, dünya arenasında hem ülkemiz hem de Van Kedisi kazanmıştır. Bize bu mutluluğu yaşatan millilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.