Van kedilerine ilk 'sağırlık' testi

Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, şu ana kadar sağırlık testi yapılmayan Van kedileri için harekete geçti. Şimdiye kadar geleneksel yöntemlerle kedilerin duyup duymadığı kontrol edilirken, merkeze alınan sağırlık testi cihazıyla, bundan sonra Van kedilerinde sağırlık testi yapılabilecek. Yavru bir Van kedisi üzerinde yapılan ilk testte kedinin duyduğu da ortaya çıkmış oldu.

Nesli tehlike altında olan, YYÜ Kampusu içerisindeki Araştırma ve Yugulama Merkezi\'nde koruma altına alınan Van kedilerinin sağır olup olmadığı yıllardır tartışılıyordu. Van kedilerinde işitme fonksiyonuyla ilgili yapılan herhangi bir bilimsel araştırma şu ana kadar yapılmazken, kedilerin duyup duymadığı ise geleneksel yöntemlerle kontrol edilmeye çalışılıyordu. Bu tartışmayı sonlandırmak için harekete geçen YYÜ, kedi evine odyometri cihazı aldı. Alınan bu cihazla artık Van kedilerinde sağırlık testi yapılacak.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdullah Kaya, kedilerin duyup duymadığını bilimsel bir şekilde ortaya koymak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Şu ana kadar herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığını anlatan Prof.Dr. Kaya, \"Van kedisinin sağırlığıyla ilgili söylenilen bütün rakamlar, tahmini rakamlar. Ancak bu rakamlar, bu kadar önemli ve bu kadar koruma altındaki ender bir ırkın bu konuyla ilgili daha bilimsel bir altyapıya kavuşmuş olması gerekiyordu. Bu cihazlarla biz bu altyapıya kavuşmuş olduk. Dolayısıyla da araştırma süresinde Van kedisinin sağırlığının ne boyutta olduğunu, hangi renk gözlü kedilerde sağırlığın daha fazla olduğunu ve bütün Van kedilerinin ortalamalarının ne olduğunu ortaya koyacağız\" dedi.

VAN KEDİSİ DUYUYOR

Kedi Evi\'nde doğacak bütün kedilerin sağırlık testinden geçeceklerini belirten Prof.Dr. Kaya, sağırlık testi cihazıyla bütün bölgede sağırlıkla ilgili teste yapabilecek tek merkez konumda olduklarını da söyledi. Bölgedeki herhangi bir hayvanseverin de merkezde sağırlık testi yapabileceğini anlatan Prof.Dr. Kaya, şöyle konuştu:

\"Yapılacak araştırma sonucunda, hem gözle sağırlık ilişkisi, tüyle sağırlık ilişkisini, Van kedisinin sağırlığının hangi gözde ne kadar olduğunu bunu bütün bir çıplaklığıyla ortaya koyacağız. Dolayısıyla da bu cihaz, böyle güzel bir imkanı sağlamış oldu. Van kedisi tarihi boyunca, ilk defa Van yöresinde sağırlık testine tabi tutuluyor. Sağlıklı verilerle bunun ne kadar duyup, ne kadar duyulmadığını ortaya koyacak. Şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Şu anda 2 aylık bir Van kedisini sedasyona almış bulunmaktayız ve bunun sağ ve sol kulaklarının işitme testlerini yaptık. Ve sıfır desibele kadar da duyduğunu tespit ettik. Yani iki gözü turkuaz bir Van kedisinin 0 desibelde dahi duyduğunu ortaya koymuş olduk.\"

TÜRKİYE\'DE İLK

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise uzun zamandır Van kedilerinin \'sağır mı değil mi?\' konusunun tartışıldığını söyledi. Battal, \"Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra aynen çocuklara uygulanan testin, kedilere ve hayvanlara uygulanabileceğini öğrendik. Van kedilerinin hepsinin sağlık durumlarının yazıldığı birer sağlık kartları bulunuyor. Bundan sonra o karneye kedilerin ne kadar duyup duymadığını da işleyeceğiz. Biz şunu gördük ki, toplumda yaygın olarak kanaat haline gelmiş olan \'Van kedisi sağırdır, duymaz\' düşüncesinin büyük oranda yanlış olduğunu gördük. Ama bundan sonra sadece kedi evimizdeki Van kedilerimizdeki işitme testi değil, bunu artık diğer Türkiye\'deki kedileriyle ilgili böyle bir çalışma, böyle bir test yaptırmak isteyen herkese de açık. Zannediyorum ki bu belki de böyle bir sistemin kurulması Türkiye\'de bir İlk. Bunu da üniversitemize kazandırdık. İnşallah bundan sonra Van kedimizle ilgili daha üst düzey çalışmalara doğru da işi götüreceğiz. Özellikle gen haritasının çıkartılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor \"dedi.

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