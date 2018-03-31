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Van kedileri güzellik yarışması için podyuma çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Kedisi Güzellik Yarışması'nda 14 Van kedisi, turkuaz halıda yürütüldü

31 Mart 2018 19:42

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Kedisi Güzellik Yarışması\'nda 14 Van kedisi, turkuaz halıda yürütüldü. 3 jüri üyesinin puan verdiği yarışmanın sonunda birinciliği Yasemin Özdemir\'in kedisi \'Sezar\' kazandı.
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi tarafından organize edilen \'3\'üncü Van Kedisi Güzellik Yarışması\' büyük ilgi gördü. Etkinlikte 14 Van kedisi yarıştı. Kediler sahipleri tarafından turkuaz renkli halıda yürütülürken, 3 jüri üyesi puan verdi. Birbirinden güzel ve sevimli kedilerin yarışmasında Yasemin Özdemir\'in \'Sezar\' isimli kedisi birinci oldu. Güzellik yarışmasının ikincisi, Tülay Erdönmez\'in kedisi \'Yeliz\', üçüncüsü ise Merve Tarçın\'ın kedisi \'Maviş\' oldu. Van\'ın kurtuluş günü olan 2 Nisan\'da düzenlenecek törenle ödüllerin verileceği belirtildi.
Birinci olan \'Sezar\'ın sahibi Yasemin Özdemir, ilk kez yarışmaya katıldığını söyleyerek, \"İlgiden dolayı çok mutlu olduk. Buradan hayvanseverlere çağrım olacak. 5 aydır \'Sezar\' ile birlikteyim. Bu sürede hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Kedileri satın almayın, sahiplenin lütfen\" dedi.

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