Van KCK'de tutuklu sanık kalmadı

PKK'nın üst yapılanması KCK tutuklularının Van 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, aralarında Çelebibağı Belediye Başkanı Veysel Keser'in de bulunduğu 8 kişinin tahliyesine karar verildi.

Davanın görüldüğü duruşmada, 8'i tutuklu, 16 sanık sanık hazır bulundu.

Önceki duruşmada mahkemede dinlenmesine karar verilen gizli tanık Ahmet Su ile ilgili Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazının cevabı okundu. Yazıda, tanığın mahkemede ifade vermesi durumunda deşifre olacağını, bu durumda ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin kalmayacağını düşündüğünden mahkeme ortamında ifade vermek istemediği belirtildi.

Daha sonra söz alan sanıklar, önceki duruşmada savunma yaptıklarını ve bu savunmalarını aynen tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık avukatlarından İsmail Güler de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da "Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz" sözlerini hatırlatarak, "Başbakanın çözüm sürecine destek verdiği görülmektedir. Bu toplumun barışa büyük bir özlemi bulunmaktadır. Mahkemelerin de toplumun önünde bulunması gerekir. Bu iddianamede sadece basın açıklamaları delil olarak gösterilmektedir. Sanıkların yarısı tahliye oldu. Kalan sanıkların da tahliye olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da sanıkların genel merkezlerinden gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerini ve suç oluşturan bir eylemlerinin bulunmadığını öne sürerek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Verilen 1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti, Çelebibağı Belediye Başkanı Veysel Keser'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Van İl Genel Meclisi Başkanı Semira Varlı ile Çelebibağı Belediye Başkanı Veysel Keser'in de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, sanıklardan 8'i daha önce tahliye edilmişti.