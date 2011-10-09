-Van kahvaltısı Los Angeles'ta LOS ANGELES (A.A) - 09.10.2011 - ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali, Amerikalılar, diğer yabancılar ve ABD'de yaşayan Türkler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Merkezi California eyaletinde bulunan Pasifik Enstitüsü tarafından düzenlenen festivalin üçüncü günü, hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla büyük bir kalabalığa sahne olurken, Van kahvaltısı, Mehter marşı, Rafet El Roman konseri gibi etkinlikler güne renk kattı. Festivalde bugün ayrıca, Türkiye'den gelen belediye başkanı ve valiler ile bazı Amerikalı Kongre üyelerinin de konuşmacı olduğu bir tören düzenlendi. Van Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin en doğusundan ABD'nin en batısına kucaklar dolusu selamlar getirdiklerini belirterek, "Van 7 bin yıllık tarihiyle bir medeniyetler şehri, hoşgörü şehri. Bu festivale üçüncü gelişimiz. Şehrimizin bütün değerlerini burada Amerikalı dostlarımıza tanıtmak istiyoruz" diye konuştu. Isparta Valisi Memduh Oğuz da festivalin çok başarılı geçtiğini ve organizasyonun çok güzel olduğunu ifade ederek, gelecek yıl daha da başarılı olmasını umduğunu söyledi. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de "Her karış toprağından tarih fışkıran Anadolu'nun, bölgesinin yıldızı Türkiye'nin tarih esintilerini Pasifik'in en kenarına taşıyan genç yürekleri tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Dünyanın en güçlü devletlerinden ABD ve Türkiye'nin birbirini iyi tanıması, iyi anlaması, kültürlerini iyi bilmesi çok önemli, çünkü önümüzdeki yüzyılın en önemli iki devleti bence bunlar olacaklar" diye konuştu. Törende söz alan ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti California milletvekili Dana Rohrabacher, Türkçe "merhaba" diyerek başladığı konuşmasında, Soğuk Savaş sırasında dünyada barış ve özgürlükler için Türkiye ile omuz omuza durduklarını belirterek, "Türkiye'nin desteği olmasaydı Soğuk Savaş'ı kazanamazdık. Türk halkına bu dönemde yaptıklarından dolayı minnettarız" dedi. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti California milletvekili Loretta Sanchez, Anadolu'nun kültürlerinin Amerikalılarla paylaşıldığı bu festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalde bugün ayrıca Topkapı Sarayı ve Müzesi'nin maketi katılımcıların ziyaretine açıldı. Topkapı Sarayı'nın bazı iç bölümlerinin mümkün olduğu ölçüde orijinaline sadık kalınarak yansıtıldığı dev makette, Topkapı Müzesi'nde yer alan eserlerin resimleri ve yararlı bilgiler yer alıyor. Topkapı Sarayı'na özellikle yabancılar çok yoğun ilgi gösterirken, maketi gezenler birden bire sokakta padişah, sadrazam ve yeniçeriler görebiliyor. Bazı ailelerin Saray'ı çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği ve müzedeki tarihi bilgiler hakkında çocuklarına eğitim verdiği gözlendi. Bu arada, gün içerisindeki renkli etkinliklerden biri de Mehter takımı oldu. Önce Topkapı Sarayı'nın maketinin önünde konser veren Mehter takımı, daha sonra da festivalin ana sahnesine çıktı. Mehter takımının gösterisine de hem Türk ve Amerikan medyası hem de festivalin ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan, festival kapsamında Van Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Mustafa Bilici'nin de katılımıyla ziyaretçilere Van kahvaltısının ikram edildiği bir etkinlik düzenlendi. Van'ın yöresel lezzetlerini Los Angeles'a getiren kahvaltıda, kalabalık bir grubun katılımıyla çekilen halay, ortama daha da neşe kattı.