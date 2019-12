Van Kadın Derneği '5 kadından biri ensest mağduru'

T24 - Van Kadın Derneği'nde (VAKAD) düzenlenen basın toplantısında, bu yılın ilk 8 ayında 22 kadının intihar ettiği, derneğe başvuru yapan her 5 kadından birinin ise ensest mağduru olduğu açıklandı.



Radikal gazetesi Gülay Özbek'in haberine göre: VAKAD’da düzenlenen basın toplantısında 2011 yılının ilk 8 ayı verilerini açıklayan VAKAD üyesi Gül Kıran, derneğe bu yılın ilk 8 ayında Van ve ilçelerinden 378 kadın ile 4 eşcinselin başvuru yaptığını söyledi. Kıran, 2011 yılının 8 ayında 22 kadının intihar ettiğini ve bunların büyük bir kısmının henüz çok genç yaşta olduğunu söyledi. Kıran, "Bu kadınlardan 10’u 18 yaş ve altı, 5’i 19 yaşında, diğerleri de 19 yaş üstüdür. Ölümle sonuçlanan intiharların en az 5 katı intihar teşebbüsü olduğunu da tespit etmiş bulunmaktayız. Yine 4 kadın öldürülmüş olup bir tane de şüpheli ölüm bulunmaktadır" dedi.





Enseste maruz kalan kadın sayısı kaygı verici





Sosyolog Aylin Çelik ise derneğe şiddete uğradığı için başvuruda bulunan her 5 kadından birinin ensest mağduru olduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu:



"Gelen 167 kadın boşanma, ayrılma, taciz, cinsel saldırı, ensest sebebi ile gelmişlerdir. Ancak 378 başvurucu kadının 291’i aile içinde şiddet gördüğünü ifade etmiştir. Aile içi şiddet yaşayan 291 kadından ve mülteci sığınmacı kadınlardan 40’ı derneğimizin sığınma evinde veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun konukevinde kalmayı talep etmiştir.



Burada dikkati çekmek istediğimiz konu ise 13 kız çocuğu ve ileriki yaşlarda gelen kadınlar aile içinde küçük yaşta enseste maruz kaldığını bize ifade etmiştir. Ensest konusunda ilimizde çalışma neredeyse yok denecek kadar azdır. Yaşadıkları en sesti anlatmakta oldukça zorlanan kadınlar bu sorunlarını yetkili mercilere taşıma konusunda da endişe taşımaktadırlar.



Derneğe gelen kadınlardan yüzde 26.4’ünün enseste uğradığını beyan etmesi bizim açımızdan oldukça kaygı verici bir durumdur. Ensest ile birlikte cinsel şiddet oranının yüzde 30.9 olması bu yılki verilerimiz arasında en dikkat çeken durumdur. Cinsel şiddete maruz kalan kadınlardan neredeyse her 5 kadından biri ensest mağdurudur.