'Van İŞGEM Büyüyor Projesi’ kapanış toplantısı yapıldı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tarafından Ocak 2016\'da başlatılan 9 milyon 200 bin Euro\'luk Van İŞGEM Büyüyor projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, girişimciler, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Van\'da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) fonu ile desteklenen ve kapanış programı gerçekleştirilen Van İŞGEM Büyüyor Projesi kapsamında 30 yeni modern iş yeri ile 700 kişilik istihdam kapasitesi oluşacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van\'a ve bölgedeki illere devlet tarafından ciddi yatırımların yapıldığın belirtti. Çiftçi: \"Van güneşin ve medeniyetin şehridir. Van geçmişten beri üretim merkezidir. İnşallah hayırlı sonuçlar buradan alacağız. Ak Parti hükümetleri iş dünyamızın ve STK\'ların yanında olmuştur. Üretim gücünün arttırılması için Cumhurbaşkanımız öncülüğündeki Ak Parti hükümetleri öncü olmuştur. Bu da ülkemizi büyütmüştür. 2002 yılından bu yana 3 katı aşkın bir büyüme sonucu söz konusu. Bölgemiz çok ciddi yatırımlar aldı, buraya yatırım yapıldı. Bundan sonraki süreçte yine yatırımlarıyla yine cazibe merkezi olacak. Bizde bakanlık olarak yasal bir ticaretin yapılması için elimizden geleni yapıyoruz. Kapılarımızı yeniliyoruz, bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz. Bakanlık olarak Van ilinde de projeler yapıyoruz. Kısa süre içerisinde Kapıköy\'ü açacağız. Türkiye\'nin en modern kapısı olacak\" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da Van, esnafının geçmiş yıllarda yaşadığı bir takım sorunları bu yıl yaşamadığını, Van\'ın huzurlu bir şehir olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

\"Yaz ayı güzel geçti, insanlarımız huzur içerisinde güven içerisinde yaşadılar. Esnafımızın daha önceki yıllarda yaşadığı olumsuzluklar yaşanmadı. İran\'dan ve Türkiye\'nin farklı illerinden çok sayıda turist geldi. İŞGEM uygulamaları Türkiye\'de bir çok yerde var. Buradaki uygulama çok özel.\"

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise Van İŞGEM Büyüyor projesinin 10 yıllık mazisi olduğunu, projede sona geldikleri için mutlu olduklarını belirterek,\"2005 yılında kuruluşumuzu gerçekleştirdik. 2008-2009 yılında yoğun İPA (AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) projeleri geldi. 2008 yılının sonunda projeyi sunduk 2009 da kabul edildi. 2010 yılında sözleşme imzaladık. 2011 yılında deprem yaşadık, bizi aradılar bakanlıktan eksiklikler var dediler. Biz o dönem İŞGEM\'i bir tarafa bıraktık, deprem oldu, yaralarımız sarmaya çalıştık. Sanayi Bakanlığının İPA birimi bize destek sağladı, Ankara\'ya gittik derdimizi anlattık. Bakanlık bize destek oldu, bu proje bizim projemizdir dediler ve sahip çıktılar.\" diye konuştu.

Başkan Mahmut Gedik, önceki yıllarda projenin hayata geçmesini istemeyen kişi ve kurumların olduğunu da belirterek \"2011- 2016 arasında zorlu oldu, bu projenin hayata geçilmesini istemeyenler vardı. Geçmiş dönemki belediye buna engel oldu, 3 ay boyunca belediye tarafından bize ruhsat verilmedi. Faydalı bir işti yaptığımız, şahsi değildi. Sonrasında neyse ki ruhsatı zorda olsa alabildik. Bu hayata geçen 15\'inci projemiz. Bu memleketin derdini kendimize dert ettik, 2016 da başladık 2017\'de bitirdik. Van Bitlis Hakkâri ve Muş\'u da kattık projeye.\"

İranlı girişimci Shahram Gaffari de Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye, İran ve Irak\'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gaffari, \"Urmiye şehrinden elektronik mühendisiyim 35 icatım var, 20 ülkeye ihracat yaptım. 4 senedir Van\'dayım. Van’da defender adında bir şirketimiz var. 12 sektörde çalışıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 30\'u Türkiye’de, yüzde 70\'i dünyada satılıyor\" dedi.

Konuşmaların ardından verilen kokteyl ile program sona erdi.



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