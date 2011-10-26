Van için tek yürek!

T24

Saat 22.00’de “Van İçin Tek Yürek” adlı ortak yardım kampanyası yayınını bu akşam canlı olarak ekrana geldi. Saat 22.00’de CNN TÜRK’te başlayan yayında, bu eşsiz yayının hazırlıkları ve perde arkası ekrana taşınıyor...Pek çok TV kanalından canlı olarak ekrana gelen programda toplanacak yardımlar, Başbakanlık’ın açtığı “Van Depremi İnsani Yardım” hesaplarına bağışlanacak.0800 219 20 21 no’lu ücretsiz bağış hattı da bu akşam saat 19.00’dan itibaren aktif hale gelecek ve yardımseverler, ücretsiz olarak arayabilecekleri bu hattan diledikleri miktarda bağışta bulunabilecekler.Hesap adı: VAN DEPREMİ İNSANİ YARDIM HESABIT.C.ZİRAAT BANKASIAşağı Ayrancı Şubesi, AnkaraTL Hesabı: TR600001000820555555555031T.VAKIFLAR BANKASI A.O.Finansmarket Şubesi, AnkaraTL Hesabı: TR620001500158007299317599T. HALK BANKASIBakanlıklar Şubesi, AnkaraTL Hesabı: TR190001200940800005000015Yardımseverler ayrıca, 2868’e boş mesaj atarak Kızılay’a 5 TL’lik bağışta da bulunabilirler.