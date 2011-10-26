Van için tek yürek!

T24 - Kanal D, ATV, CNN TÜRK, Star TV, Fox, NTV, Kanaltürk, Beyaz TV, A Haber, TNT, 24, Habertürk televizyonlarında "Van İçin Tek Yürek" programı, bu akşam saat 22.30’da başladı. Program 12 kanaldan canlı olarak ekrana geliyor. Saat 23.50 itibari ile programlarda toplanan toplam miktar 14 milyon TL'yi aştı... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan programı arayarak teşekkürlerini sundu. Başbakan konuşmasında kaçak binaların yıkılacağını ve bu kararların uygulanmasında halkın bu duruma karşı koymamasını istedi.
Ayrıca CNN TÜRK Radyo, Radyo D ve Radyo Moda'da ortak yayına dahil oluyor. Toplanacak yardımlar, Başbakanlık’ın açtığı “Van Depremi İnsani Yardım” hesaplarına bağışlanacak.
Saat 22.00’de “Van İçin Tek Yürek” adlı ortak yardım kampanyası yayınını bu akşam canlı olarak ekrana geldi. Saat 22.00’de CNN TÜRK’te başlayan yayında, bu eşsiz yayının hazırlıkları ve perde arkası ekrana taşınıyor...
Pek çok TV kanalından canlı olarak ekrana gelen programda toplanacak yardımlar, Başbakanlık’ın açtığı “Van Depremi İnsani Yardım” hesaplarına bağışlanacak.
0800 219 20 21 no’lu ücretsiz bağış hattı da bu akşam saat 19.00’dan itibaren aktif hale gelecek ve yardımseverler, ücretsiz olarak arayabilecekleri bu hattan diledikleri miktarda bağışta bulunabilecekler.
Hesap adı: VAN DEPREMİ İNSANİ YARDIM HESABI
T.C.ZİRAAT BANKASI
Aşağı Ayrancı Şubesi, Ankara
TL Hesabı: TR600001000820555555555031
T.VAKIFLAR BANKASI A.O.
Finansmarket Şubesi, Ankara
TL Hesabı: TR620001500158007299317599
T. HALK BANKASI
Bakanlıklar Şubesi, Ankara
TL Hesabı: TR190001200940800005000015
Yardımseverler ayrıca, 2868’e boş mesaj atarak Kızılay’a 5 TL’lik bağışta da bulunabilirler.