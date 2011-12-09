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Ekonomi

Van için hayvancılık destekleri uzatıldı ANKARA (A.A)

09 Aralık 2011 11:26

-Van için hayvancılık destekleri uzatıldı ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Van'da hayvancılık desteğinden yararlanmak isteyenler için süre 15 Ocak 2012 tarihine kadar uzatıldı. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, ''Anaç koyun ve keçi desteklemeleri'' ile ilgili olarak il/ilçe müdürlüklerine müracaat, aşı ve hayvan kayıtlarının Koyun Keçi Kayıt Sistemi'ne (KKKS) kaydedilme tarihleri, destekleme ödemesinin anaç koyun-keçinin işletmede bulunma tarihi ile hayvanların, il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunlu olma tarihleri, Van ili için 15 Ocak 2012 tarihine kadar uzatıldı. Tebliğ, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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