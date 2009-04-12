Van Hooijdonk'un skor tahmini

Efes Pilsen'in davetlisi olarak derbi maç için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre Van Hooijdonk, maç öncesinde skor tahminini 1-1 olarak yaptı.



Fenerbahçe'nin golünü Lugano, Galatasaray'ınkini de Baros'un atacağını ileri süren Hooijdonk, "Her iki takım için de önemli bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü şampiyonluk yolundaki en önemli karşılaşmalarından biri. İki takımdan biri için şampiyonluk koşusu bitecek. Beraberlikte bile şampiyonluk şansı elden gidiyor gibi birşey oluyor onlar için. Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor'un da bu maçı ilgiyle izleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

