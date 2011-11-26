Van Havaalanı'nın kulesi yıkık kapasitesi 3 kat!

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Milliyet gazetesinin haberine göre, Van depreminin ardından yaklaşık bir ay geçmesine rağmen Ferit Melen Havaalanı, kulesi ve yapımı tamamlanmamış hizmet binasıyla ilginç bir görüntü oluşturuyor. Kapasitesi üç katına çıkan alana günde yaklaşık 30 uçak inip kalkıyor. 23 Ekim’de 7.2 şiddetindeki depremde kulesi ve hizmet binası kullanılamayacak duruma gelen havaalanında DHMİ yeni bir metal kule ve ek hizmet terminal binasını anında hizmete soktu. İlk günden bu yana özellikle kargo ve ambulans uçakların iniş kalkışının kolaylaştırıldığı Ferit Melen Havaalanı’nda günde en az 3 bin yolcu transferi yapılıyor.DHMİ tarafından Ankara’dan geçici görevle Van Ferit Melen Havaalanı’na atanan Havaalanı Müdürü Yücel Karadavut, başka bir yerde bu şiddette depremin olması ve aynı oranda hasar görmesi halinde kesinlikle alanın kapatılacağını belirterek personelin bu konuda özverili çalıştığını söyledi. Karadavut, “Buraya geldiğimde gördüklerim beni şaşırttı. Personel evine gitmeden gece gündüz çalışıyor. Hepsinin ailesi de depremden etkilenmiş ama onların bir derdi var, meydanın uçuşlara kapatılmaması, kargo uçaklarıyla gelen yardımlar ve tıbbi malzeme akışının durmaması. Ayrıca bu zor şartlara rağmen Başbakan, Bakan ve diğer erkana VIP hizmeti verdik. Havayoluyla depremzedelere gelen yardımlar aksamadıysa, DHMİ çalışanlarının özverisi inkar edilemeyecek kadar büyük” diye konuştu.