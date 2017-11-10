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Van, Hakkari ve Bitlis'te, Atatürk anıldı

Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ- Yaşar-KAPLAN/BİTLİS, VAN, HAKKARİ, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yılında Van, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı

10 Kasım 2017 16:59

Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ- Yaşar-KAPLAN/BİTLİS, VAN, HAKKARİ, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yılında Van, Hakkari ve Bitlis\'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Van\'daki anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumlarıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun  anıta çelenk sunulmasının  ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında ise göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Valilik önündeki programın ardından anma etkinlikleri, Van Devlet Tiyatrosu Salonunda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.
HAKKARİ VE BİTLİSTE DE ATATÜRK ANILDI
Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki Atatürkü anma porgramı, Kaymakamlık bınası önündeki  Atatürk anıtına çelenklerin konulması ve siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Program, ilçe merkezindeki Selahattin Eyyübi Kültür Merkezinde yapılan çeşitli etkinliklerle son buldu.Programa Yüksokeva Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutan Vekili Albay Dündar Şahin Güngör, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Bitlis\'teki anma programı ise,  Vali İsmail Ustaoğlu\'nun Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması\'nın ardından program, Bitlis Kültür Merkezinde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.
Bitlis\'in Adilcevaz ilçesinde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk , ölümünün 79\'uncu yılında yapılan çeşitli etkinliklere anıldı.

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