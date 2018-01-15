T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van Gölü'ne uçan otomobilin sürücüsünü jandarma kurtardı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Van Gölü'ne uçtu

15 Ocak 2018 17:22

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Van Gölü\'ne uçtu. Araçta sıkışan adı açıklanmayan sürücü, İlçe Jandarma ve Sahil Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün sabah saat 07.00 sılarında Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Van Gölü\'ne uçtu. İhbar üzerine Edremit İlçe Jandarma ve Sahil Bot Tim Komutanlığı ekipleri, hemen olay yerine hareket etti. Ekipler, göle uçan araçta sıkışan ve adı açıklanmayan sürücüyü yaralı olarak kurtarıp, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHA VAN GevaşVan GölüAraçtaJandarmaSahil Bot Tim KomutanlığıKazaGevaşGöründü MahallesiPlakasıEdremitEkiplerVan EğitimAraştırma HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24