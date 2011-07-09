-VAN GÖLÜ'NDE OFFSHORE HEYECANI VAN (A.A) - 09.07.2011 - Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın Van'da düzenlenen 10. yarışı öncesinde sıralama turları yapıldı. Van Valiliği ile İstanbul Offshore Kulübü işbirliği ile Van Gölü'nde gerçekleştirilecek Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan ''Van Grand Prix 1''e katılacak tekneler, Edremit ilçesindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde suya indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yarışmacılar, Edremit sahilindeki 3600 metrelik parkurda sıralama turlarını gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın da ilgiyle izlediği sıralama turlarına 9 takım katıldı. Turlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu: ''YKM SPORT Kerim Zorlu ve Cengiz Cennetoğlu, STHILL Kerem Tuncer ve Levent Başak, BEŞİKTAŞ Murat Leki ve Hamdi Kitapçı, GSYİAD GALATASARAY Giovanni Casagni ve Francesco Redaelli, OLYMPIQUE de MARSEİLLE Hakan Vanlı ve Tufan Aker, VD40 Kerem Zorlu ve Onur Özgül, ANGEL YACHT Cengiz Şıklaroğlu ve Aybars Tuna, FRANKE Adil Küçüksarı veMehmet Sena Yayla, LENORE YACHT Bedir Biçer ve Süha Yenigül.''