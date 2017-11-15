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Van Gölü'nde kullanımı yasak 700 metrelik misina ağı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Gölü'nde kaçak avlananlara yönelik operasyonda, inci kefali yakalamak için akarsu ağızlarına atılan, kullanımı yasak, 700 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi

15 Kasım 2017 15:25

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Gölü\'nde kaçak avlananlara yönelik operasyonda, inci kefali yakalamak için akarsu ağızlarına atılan, kullanımı yasak, 700 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi.
Dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalini kaçak avlayanlara yönelik güvenlik güçleri, operasyon başlattı. Erciş Jandarma Sahil Bot Tim Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Çelebibağı Beldesi Taşocağı ve Yarımada mevkisi açıklarında, 700 metrelik misina ağı buldu. Van İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu\'nun daha önce aldığı kararla kullanımı yasaklanan 700 metre uzunluğundaki misina ağına el konuldu. Ekipler, ağı Erciş İlçe Tarım Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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