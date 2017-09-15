Van Gölü'nde kirlilik ölçüldü

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından Van Gölü\'ne kurulan 46 istasyon aracılığıyla Van Gölü\'nün kirliliği ölçüldü. Yaklaşık 2 yıldır süren çalışmaların sonucunu açıklayan YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Öğün, Van Gölü ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato salonunda yapılan toplantıya YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen, Doç. Dr. Harun Aydın, Yrd. Doç. Dr. Erdal Öğün ile öğretim üyeleri Nergiz Yıldız ve Özlem Selçuk Zorer katıldı. Toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, göl ile ilgili yapılan çalışmanın bir milat olduğunu ve bu çalışmanın Van Gölü ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Van Gölü 1600 ile 1700 metre yükseklikte bir denizin bulunduğu ender doğal güzelliklerden bir tanesi. Tabi bu kadar önemli olmasıyla beraber insanlarda Van Gölü üzerine titriyor. Bunu hem Vanlılar olarak bizler, hem de Van Gölü kıyısında bütün şehirler bu hassasiyetle hareket ediyorlar. Doğal olarak bu hassasiyeti bazı çevrelerde ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz, alanıyla ilgili olduğuna bakmaksızın Van Gölü kıyısına gidiyor 2 resim çekiyor, ya sosyal medya aracılığıyla ya da ilişkiler kurabiliyorsa medya aracılığıyla Van Gölü üzerine bilgi sunmaya çalışıyor. \'Van Gölü kirleniyor, Van Gölü elden gitti\' gibi ifadeler kullanmak suretiyle insanların dikkatini yanlış olmak kaydıyla bir noktaya çekmeye çalışıyor. Çok detaylı bir araştırma yaptık. Bu araştırmanın sonuçlarını Valiliğe, Belediyeye ve Çevre Şehircilik Bakanlığına dahil gönderiyoruz. Bu konuda bir şey söylemek için en az 1-2 yıl çalışma yapmak gerekiyor. Van Gölü kapalı bir yapıya sahip olduğu için kirletirseniz temizlemek kolay olmaz. Bu çalışmayı biz ilk defa yapıyoruz. 50 istasyon seçildi, bu istasyonlardan 3 numune alınmak suretiyle bunların analizleri yapıldı. Bundan sonra artık bir milat doğmuş oldu. Yani bu çalışma Van Gölü’nde yapılacak olan çalışmalarda bir hareket noktası, referans noktası olarak önemli bir ışık tutacaktır.\"

Van Gölü ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Erdal Öğün ise şöyle dedi:

\"Bizim bu araştırma projesi sonucunda, yaptığımız çalışmalar çerçevesinde mikrobiyolojik, fizikokimyasal veya radyoaktif madde kirliliği açısından Van Gölü’nde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Van Gölü’nün rekreasyon amacıyla sahil ve plaj olarak kullanılan alanları gönül rahatlığıyla kullanabilir. Burada herhangi bir problem söz konusu değil. Ama Halk Sağlığı Müdürlüğünün işaret ettiği alanları kullanmak gerekiyor.\"

Doç. Dr. Harun Aydın ise Van Gölü ile kirlilik denince daha çok fiziksel durumun kastedildiğini söyleyerek, \"Van Gölü sürekli kirleniyor sözleriyle sürekli gündeme geliyor. Orada kastedilen fiziksel kirlilik, fiziksel kirlilikte çözümü olan bir kirliliktir. Kimyasal bir kirlilik riski söz konusu değil. Fiziksel kirlilikle ilgili çalışmayı da Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit Belediyesi ile başlattık. Aynı zamanda çalışmayı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü de destekliyor\" dedi.



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