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Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

20 Temmuz 2020 12:32

Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesi için yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van Gölü'nden çıkartılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.

27 Haziran'da batmıştı

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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