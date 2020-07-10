Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan sığınmacı teknesindeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı. Van'da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında bugün 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 19'a yükseldi.

Sabah saatlerinde çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelen Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.

Ekipler, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında 4 ROW ve 4 sonar cihazıyla çalışma yürütüyor.

ROW cihazıyla yapılan çalışmalarda, bugün sabah saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmış, faciada ölü sayısı 16'ya yükselmişti.

Öğle saatlerinde yapılan açıklamada, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verildi. Faciada ölü sayısı 19'a yükselmiş oldu.

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öğle saatlerinde yapılan açıklamada, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verildi. Faciada ölü sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Ne olmuştu?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

Dün, batan sığınmacı teknesi Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunmuştu.