Van Gölü artık bildiğiniz gibi değil!

Van'da meydana gelen depremlerden sonra gölün bazı bölgelerinde 15-20 metrelik çekilmeler oldu, bu kıyının şeklini değiştirdi

Van ’da meydana gelen depremlerlerden sonra Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürülüğü tarafından hazırlanan ’Saha gözlemleri ve kaynak faya ilişkin ön değerlendirme raporu’nda 430 kilometrelik Van Gölü kıyı şeridinde büyük değişimler görüldüğü belirtildi. 20 sayfalık raporda, gölün bazı bölgelerinde 15-20 metrelik çekilmeler olduğu, bunun da Van Gölü’nün fiziki coğrafyasını değiştirecek kıyı değişikliklerine neden olduğu belirtildi.

Osman Bekleyen'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Van'da 23 Ekim 2011’de meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Richter ölçeğine göre, 7.2 büyüklüğündeki depremle ilgili MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları Birimi araştırma yaparak depremin sonuçlarını rapor haline getirdi. Depremin özellikle Van Gölü’ndeki etkisinin önemli boyutlarda olduğu belirtildi. Daha önce defalarca su düzeyinin yükselmesiyle değişim göstermeyen Van Gölü’nün fiziki coğrafyasının değiştiği ifade edildi. 4 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan 20 sayfalık raporda depreme neden olan Van Fayının özellikleri belirtilirken, depremin ortaya çıkardığı hasarlar da detaylı anlatıldı. Deprem sonrası yüzeydeki fiziki deformasyonlara dikkat çekilen raporda, deprem izlerinin asfalt yol ve su kanallarında rahatlıkla gözlemlendiği ifade edilirken, yapılan ölçümlerde fay çizgisi boyunca depremin etkili olduğu kuzey bloğun ortalama 10 santimetre yükseldiği belirtildi.

Van Gölü 20 metre çekildi

Raporda, 37 atom bombası kadar enerji açığa çıkaran depremin en çok Van Gölü’nde etkisini gösterdiği kaydedilirken, ölçüm yapılan bölgeler fotoğraf ve haritalarla anlatıldı. Van Gölü’nün kıyı şeridinin değiştiğini belirten ve depremin izinin net olarak gözlendiği bölgelerin kıyı çizgileri olduğunu belirten araştırma ekibi, şu değerlendirmeleri aktardı:

"23 Ekim 2011 Van depreminde Van Gölü’nün fiziki coğrafyasında değişimlere yol açabilecek nitelikte kıyı değişimlerinin geliştiği gözlenmiştir. Van Gölü’nün, Van kenti ile kuzeyde Bitlis’in Göldüzü Beldesi, Adilcevaz arasında kalan kıyısı boyunca yapılan incelemelerde deprem nedeniyle güncel kıyı çizgisinde yükselmeler olduğu ve düşük eğimli plajlarda kıyı çizgisinin birkaç metre ile 15-20 metre arasında değişen değerlerde göl yönünde gerilemiş olduğu gözlenmiştir. Adilcevaz ile Erciş arasında kıyı bandı boyunca da kıyı çizgisinde yükselmeler gerçekleşmiştir. Buna karşın fayın taban bloğunda kalan Van-Edremit yöresinde ise kıyı çizgisinde herhangi bir değişim olduğu yönünde gözlem yapılamamıştır. Ölçümlerimize göre kıyı çizgisinde meydana gelen yükselmeler 15 santimetre ile 40 santimetre arasında değişmektedir."