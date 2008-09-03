Van Gol'e muhteşem teklif

Abu Dhabi Birleşik Yatırım Şirketi’ne satıldıktan sonra, Manchester City’nin futbol dünyasında ses getirmeyi planladığı kesin. Bu konudaki isteklerini ve kararlılıklarını, kulübü satın aldıktan hemen sonra Real Madrid’den 32.5 milyon pounda Robinho’yu transfer ederek göstermişlerdi.



Alınan bilgilere göre sadece gözleri üzperlerine çekmek ve tepeye oynayan bir kadro kurabilmek için, başkanlığını Sulaiman Al-Fahim’in yaptığı yatırım şirketi, Real Madrid’e Nistelrooy için inanılmaz bir teklif yaptı.



Marca’da çıkan habere göre miktarı belli olmayan bir teklifle Ramon Calderon’un kapısını çalan Al-Fahim, kafaları karıştırsada olumlu sonuç alamadı.



Ayrıca Zenit St. Petersburg’un, İspanyol devinden 20 yaşındaki forvet Gonzalo Higuain almak için 25 milyon avroluk bir teklif yaptığı, fakat Real Madrid’in oyuncusunu satmadığı öğrenildi.

