Van Gol'den milli veda

Real Madrid'in başarılı oyuncusu Ruud Van Nistelrooy, Hollanda Milli Takımı'nda artık görev yapmayacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, ilerleyen yaşı nedeniyle sadece kulübü için oynamak istediğini ifade etti. Van gol lakaplı Hollandalı futbolcu daha önce de eski milli takım teknik direktörü Van Basten ile sorunlar yaşamış ve milli takımdan bir süre uzak kalmıştı.

32 yaşındaki Nistelrooy, Real Madrid ve Hollanda Milli Takımı'nın maç programına baktıktan sonra böyle bir karar aldığını, iki takımda da forma giymeye artık temposunun yetmeyeceğini belirtti. Marco Van Basten'in ayrılmasından sonra Hollanda Milli Takımı'nın başına gelen Bert Van Marwijk ise, Nistelrooy'un verdiği karara saygılı olduğunu belirtti.

Van gol, ilk kez 1998 yılında giydiği milli formayla çıktığı 64 maçta attığı 33 golle, Patrick Kluivert ve Denis Bergkamp'ın ardından en çok gol atan 3. oyuncu durumunda bulunuyor.

