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Dünya

Van Gogh'un "Montmarre'da Sokak Manzarası" eseri açık artırma ile satışa çıkarıldı

25 Mart 2021 14:04

T24 Dış Haberler

Vincent Van Gogh'un hâlâ özel koleksiyoncularda bulunan eserlerinden biri açık artırma ile satışa sunuldu.

"Montmarre'da Sokak Manzarası" isimli eserin yanı sıra Degas, Magritte, Modigliani, Klee, Rodin ve Camille Claude gibi isimlerin imzasını taşıyan 33 eser de Sotheby's tarafından satışa çıkarıldı.

Hollandalı ressamın Paris'te yaşadığı yıllarda yaptığı 200'den fazla eserden biri olan "Montmarre'da Sokak Manzarası"nda Montmarre'ın hâlâ Fransa'nın başkentinin dışında bir köy olduğu zamanlar resmediliyor. 

Eserde bir değirmen, bir çift ve iki çocuğun yanı sıra yapraksız ağaçlar görülüyor. 

"Montmarre'da Sokak Manzarası"nın 5 ila 8 milyon Euroya alıcı bulması bekleniyor.

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