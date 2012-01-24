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Dünya

Van Gogh tablosu satılıyor ANKARA (A.A)

24 Ocak 2012 18:30

-Van Gogh tablosu satılıyor ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Hollandalı izlenimci ressam Vincent Van Gogh'un (1853-1890) "Saint-Remy Şapeli" adlı tablosu, açık artırma ile yeni sahibine kavuşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Christie's müzayede evinde 7 Şubat'ta yapılacak açık artırmada yeni sahibini bulacak olan tablonun 6 ila 8,5 milyon avro arasında bir fiyata satılması bekleniyor.   "Empresyonist ve Modern Sanat" adlı açık artırmada satışa çıkarılacak tablo, geçen yıl Mart ayında hayatını kaybeden efsanevi oyuncu Elizabeth Taylor'un koleksiyonunda yer alıyordu.  Taylor'ın babası Francis Taylor, Van Gogh'un bu eserini yine Londra'da 1963'te Sotheby's müzayede evinden 257 bin 600 dolara kızı için satın almıştı. Taylor'ın koleksiyonundaki 38 önemli resim de müzayede evinin açık artırmasına çıkıyor.  Açık artırmada Fransız ressam Edgar Degas'ın "Askılarını Ayarlayan Dansçı" adlı tablosunun ise 3,6 ila 4,7 milyon avroya satılması bekleniyor.  

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