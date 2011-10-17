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Dünya

Van Gogh intihar etmemiş ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 13:52

-Van Gogh intihar etmemiş ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - 19. yüzyılın önde gelen sanatçılarından ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un sanıldığı gibi intihar etmediği, kaza kurşununa kurban gittiği öne sürüldü. Van Gogh'un yaşamını anlatan ve Steven Naifeh ile Gregory White Smith tarafından kaleme alınan yeni bir kitaba göre, ünlü ressam tanıdığı iki genç tarafından bozuk bir silahla ''kazara'' vurulmuş. Yaklaşık 10 yıl süren ve 20'den fazla çevirmen ve araştırmacının katıldığı çalışma sonucunda, 1890 yılında Fransa'nın Auvers-sur-Oise kentinde 37 yaşındayken hayata veda eden Van Gogh'un sanıldığı gibi resim yapmak için gittiği buğday tarlasında kendisini vurmadığı ileri sürüldü. Sanatçının yazdığı binlerce mektubu inceleyen araştırmacılara göre Van Gogh, vurulma olayının yaşandığı gün birlikte içki içmeye gittiği iki gencin bozuk silahından çıkan kaza kurşunuyla vuruldu ve tanıdığı delikanlıları korumak için suçu üstüne aldı.   Van Gogh'un buğday tarlasına ''kendini vurma planıyla gitmediğinin aşikar olduğunu'' belirten yazarlara göre, kurşunun ressamın göğsüne dik değil, eğik bir açıyla girmiş olması da olayın intihar olmadığını kanıtlıyor. Öte yandan, yazarlardan Gregory White Smith, kendini öldürme niyeti olmasa da Van Gogh'un ölümle burun buruna geldiğinde olacakları kabullendiğini öne sürüyor. Smith, ressamın o dönem eserlerini satamadığını ve kardeşi Theo'ya mali açıdan daha fazla yük olmayı istemediği için ölümü kabullendiğini savunuyor. Empresyonizm akımının öncülerinden kabul edilen ve yoksulluk içinde bir yaşam süren Van Gogh'un resimlerinden bazıları dünyanın en tanınmış ve pahalı eserleri arasında yer alıyor. Yaşadığı mutsuzluk ve yalnızlığı eserlerine de yansıtan ünlü ressamın giderek kötüleşen ruhsal hastalığı sonucunda kendini göğsünden vurarak intihar ettiği sanılıyor.

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