Van Gobbel'den Galatasaray'ın efsanesi Hagi'ye: Çok iyi bir oyuncuydu, ama büyük egoisti

Türkiye 'de oynayan ilk Hollandalı futbolcu, 1995-1996 sezonunda Galatasaray forması giyen Ulrich van Gobbel, aynı dönemde sarı kırmızılı ekipte forma giydiği George Hagi için, "Çok iyi bir oyuncuydu, ama büyük egoisti" ifadelerini kullandı.

Pazar günü oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşması öncesi Hollanda basınına konuşan Van Gobbel'in açıklamalarının öne çıkan bölümleri şu şekilde:

"Feyenoord'daki günlerimin sonuna geldiğini düşünüyordum. Sonra Galatasaray benim için geldi. Hemen kabul etmedim. Ülkeyi insanları tanımak istedim. O dönemde antrenör Graeme Souness'ti. İngilizce konuşan bir antrenör olduğu için bana oldukça güven verdi.

'Hagi sadece kendisini düşünürdü, belki de bu yüzden Barcelona'dan gönderildi'

O dönem sezonu 4. sırada bitirmiştik. Taraftarlar memnun değildi. Türk insanı oldukça duygusal, ama oldukça ateşli insanlar. Sorunlar tabiki oldu. Ama orada çok iyi deneyimler edindim. İstanbul 'da bir süre otelde kaldım. Daha sonra antrenmanlar tesislerinin yakınında bir ev tuttum. Bu yüzden antrenmana hiç geç kalmadım. (Gülerek) O dönem Ufuk Talay vardı takımda. Avustralya'da doğmuş. Onunla iyi arkadaşlığımız vardı, ancak diğer oyuncularla da aram iyiydi.

O dönem takımın yıldızı Gheorghe Hagi'ydi. Gerçek bir kraldı. Çok iyi bir oyuncuydu, ama büyük egoisti. O gelmeden önce takımın ağır oyuncusuydum. Ama o her şeyi üstlenmek istedi. Bu kadarı da gereksizdi. Sonrasında susmayı tercih ettim. Çünkü bu kazanamayacağım bir savaştı. O Barcelona'dan gelmiş büyük bir oyuncuydu. Büyük futbolcularla oynadım. Ronald Koeman onlardan biriydi. Oldukça sosyal biriydi. Ama Hagi sadece kendisini düşünürdü. Belki de bu yüzden Barcelona'dan gönderildi."