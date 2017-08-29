Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın korkuttu

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı\'nın İç Hatlar Yolcu Terminali Girişi\'nin ön tarafında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle uçuşlar bir süreliğine ertelendi.

Bugün saat 10.00 sıralarında İç Hatlar Yolcu Terminali Girişi\'nin ön tarafında çıkan yangında alevler, kısa sürede havalimanının çatısına doğru yükselirken, binanın yan tarafında hasar meydana geldi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan havalimanı teknisyeni Hüseyin Yalçın da dumandan etkilendi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Havalimanı itfaiyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına aldı.

Yetkililer, uçuşların saat 13.00\'e kadar ertelendiğini, alana inecek uçakların çevre illere yönlendirildiğini, yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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