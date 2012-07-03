Devlet tiyatrolarının özelleştirilmeyeceğini, özerkleştirileceğini belirten Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, sanatçıları da memnun edecek bir model bulacaklarını söyledi. Sahne kapatılmasına karışı çıkan Günay "Van, Erzurum ve Diyarbakır’daki sahnemi kapatamam. Derdim yeni sahne açmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, NTV’nin canlı yayınında Miray Akdağ Uluç’un sorularını yanıtladı.

Amaçlarının sahne kapatmak değil, sahne açmak olduğunu belirten Günay, “Van, Erzurum ve Diyarbakır’daki sahnemi kapatamam. Benim derdim yeni sahneler açmaya çalışmaktır” dedi.

Ertuğrul Günay, şunları söyledi:

“Bizim modelimizde -sadece tiyatrolar için değil, öteki sanat birimlerimizde de aynı- kadroya alıyoruz, daha sonra hangi verimde olurlarsa olsunlar insanlar devletten bir maaş alıyorlar. Bu, dünyanın terk ettiği bir modeldir. Kamu olarak sanatta daha yüksek verim almak ve güzel örnekler oluşturmak zorundayız. Bu alanda özel biçimde çalışanlar da var. Onlara daha verimli, daha kaliteli örnekler göstermek zorundayız. Benden önce sanatçıyı biraz özgürleştiren ama sanatı daha çok Anadolu’ya yaygınlaştıran bir model konusunda çalışma başlatılmıştı. Sayın Başbakan’ın söylemesiyle gündem biraz daha sıcaklaştı.

'Sanatçılar da şikayet etmeyecek'

Sanıyorum yeni döneme biz bu konuda uygun ama sanatçılarında şikayet etmeyeceği, toplumun da daha çok sanata erişebileceği kamunun da kaynaklarının daha iyi kullanılacağı bir model bulup ortaya çıkaracağız. Özelleştirme derseniz yanlış olur. Özerkleştirme, özgürleştirme… Bir ölçüde bu kavramı birlikte kullanmak lazım.

'Fabrika işçisi gibi verimsiz oturamaz'

Dünyada modeller var; Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere’de. İnsanları biz bir havuza doldurup bir fabrika işçisi gibi verimsiz biçimde oturmalarını bekleyemeyiz. Ayrıca devletin sanatı desteklemesiyle ilgili Anayasamızda amir bir hükmü var ki aynı biçimde bir düzenleme yapacağız. Ben buna 'sanatı daha çok yaygınlaştıracak ve kamu kaynağını daha çok verimli kullanmayı sağlayacak bir model' diyorum.

'Belli bir elite sunulmamalı'

İstanbul’da ben göreve başladığımda devlet tiyatrosu daha Anadolu Yakası'na geçmemişti. İstanbul’da AKM içinde 3 salon vardı, galiba bir de dışarıda vardı. Şu anda 4’ü Anadolu yakasında toplam 9 salonda perde açıyoruz. Çorum, Malatya, Elazığ, Denizli, Ordu ve Samsun’da yeni sahneler açtık. Devletin bütçesi milletin bütçesidir. Milletin bütçesinden bir kaynak ayırıyorsan, bu millete erişmelidir. Sadece kendi parasıyla her türlü güzel sanat etkinliğine erişecek olan bir elite sunarsan Ankara’nın Kızılay’ında, İstanbul’un Taksim’iyle kendimi sınırlarsam asıl görevimi yapmamış olurum.

'Derdim yeni sahne açmaktır'

Hiçbir zaman Van, Erzurum ve Diyarbakır’daki sahnemi kapatamam. Hatta benim derdim yeni sahneler açmaya çalışmaktır. Ama sanatçı devlette hiç sahneye çıkmayacak, tümüyle dizilerde oynayacak böyle bir modelde olmaz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışacak, milleti mutlu etmeye çalışarak bunu düzelteceğiz.”

'Yeni yasama yılında gündeme gelecek'

Doğru formülü bulmaya çalıştıklarını belirten Kültür Bakanı Günay, “Telaşla, aceleyle bir iş yapmamaya, Türkiye için doğru bir formülü bulmaya çalışıyoruz. Konu herhalde yeni yasama döneminde gündeme gelecek” diye konuştu.

'Beni yeni soru tuzağına düşürmesinler'

Günay, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü söylemesinin hatırlatılması üzerine, “Bakanlar Kurulu’ndaki müzakerelerin açıklanması yetkisi hükümet sözcüsünündür. Onun dışında hükümet sözcüsü şunları söyledi, ben de şunları söyleyeyim diye bir model yoktur. Herhangi bir genç gazeteci arkadaşım da beni soru tuzağına düşürmeye kalkmasın” dedi.