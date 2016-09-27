Van Erciş Belediyesi önünde bomba yüklü araç ele geçirildi

OHAL Kararnamesi ile 11 Eylül'de kayyum atanan Van Erciş Belediyesi önündeki bomba yüklü bir araç, güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Bomba yüklü kamyonun içerisinde yaklaşık yarım ton patlayıcı bulunurken, çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, bugün saat 20.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş İlçesi'nin Beyazıt Mahallesi Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Belediye binası önüne çalışır halde park edilen içerisinde şoförü bulunmayan kamyonu fark eden polis, durumdan şüphelenip araçta arama yaptı.

Kamyonun kasasında varillerin içerisinde patlayıcı bulunduğunun belirlenmesi üzerine çevrede önlem alındı. Van-Ağrı Karayolu ile belediye binasının bulunduğu alana çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken, çevrede bulunan evler de boşaltıldı.



Kamyon halen belediye binası önünde bulunurken, Van'dan bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Patlayıcı yüklü kamyonun alıncak güvenlik önlemlerinin ardından imha edileceği belirtildi.

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