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Van Emniyeti’nde ‘yumurta’ skandalı

Deniz Baykal’a Van gezisinde düzenlenen yumurtalı saldırı olayını araştıran İçişleri Bakanlığı müfettişleri çarpıcı bilgilere ulaştı.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a Van gezisinde düzenlenen yumurtalı saldırı olayını araştıran İçişleri Bakanlığı müfettişleri çarpıcı bilgilere ulaştı.

Müfettişler, Van Emniyeti’nin olaydan sonra sahte görev listesi hazırladığını açığa çıkardı. Müfettişler, gezi öncesi 38 polisi görevlendiren Van Emniyet Müdürlüğü’nün saldırıdan 3 gün sonra 160 kişilik ikinci bir liste hazırladığını ve buna ilk listenin hazırlandığı tarihi attığını saptadı.
CHP heyetinin gezisi öncesi alınan güvenlik önlemleri ile görevlendirilen personelin listesine ilişkin emniyet kayıtlarını inceleyen müfettişler bu aşamada, görevlendirmeler konusunda iki liste olduğunu fark etti.

Görev listesinin hazırlandığı birimdeki bilgisayarda inceleme yapan müfettişler, ziyaret öncesi Van Emniyeti’nce bir emniyet müdür yardımcısının başkanlığında 38 polisin yer aldığı görev listesinin hazırlandığını saptadı.

Müfettişler, gezinin olayla sonuçlanmasının ardından, Van Emniyeti’nin bir liste daha hazırladığını, bu listeye de, gezi öncesi hazırlanmış gibi tarih attığını tespit etti. Eski tarih atılan listenin olaydan 3 gün sonra hazırlandığı, bu listede bir emniyet müdür yardımcısının başkanlığında yaklaşık 160 polisin Baykal’ın gezisinde görevlendirilmiş gösterildiği saptandı.


Müdürün imzası var

Eski tarih atılan 2. görev listesinde Van Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert’in imzasının da bulunduğu anlaşıldı. Müfettişler yaptıkları görüşmelerde, Baykal’ın “yolun dar olması ve otobüsün kongrenin yapıldığı salonun bulunduğu sokağa giremeyeceği belirtilerek, yürümemiz tavsiye edildi” iddiasının da doğru olduğunu belirleyerek, bu konuda tutanak düzenledi.
Hafta sonunda Ankara’ya dönen müfettişler, araştırma raporu doğrultusunda, başta Mert olmak üzere sorumluluğu bulunan polislerle ilgili soruşturma başlatacak.


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