Van Emniyet Müdürlüğü: Resmi plakalı bir kamyonda 100 kg patlayıcı bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube’nin yürüttüğü operasyonda, Van Belesiye’sine ait olduğu iddia edilen ‘resmi plakalı’ bir kamyonda bomba yapımında kullanılan 100 kg amonyum nitrat, 26 fitil ve 20 büyük pil ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin PKK’nın uzaktan kumandalı bombalarının yapımında kullanıldığı öne sürüldü.

Milliyet’in haberine göre, Van’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında polisin yaptığı çalışmalar Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihlerde Van’da Hacıbekir Mahallesi’nde iş makinalarının yola hendek kazdığının görülmesi üzerine olaya müdahale edildiği, bu sırada polise atmaya çalıştığı el yapımı patlayıcı elinde patlaması sonucu yaralanan O.Y. isimli örgüt mensubu ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada 14 Ağustos’ta da Çatak ilçesinde PKK’ya patlayıcı yapımında kullanılacak malzeme aktarıldığı yönünde bilgiler üzerine operasyon yapıldığı kaydedildi.

'Kamyon belediyeye ait' iddiası

Açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kamyon içinde iki şahıs yakalanmış ve araç içinde yapılan aramada, 100 kilogram amonyum nitrat, 26 adet patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen fitil ve 20 adet büyük pil ele geçirildi" denildi. Açıklamada, 18 Ağustos’ta da üç kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerle birlikte de iki adet tabanca ele geçirildiği, 18 Ağustos’ta Ak Parti İl Başkanlığı binası önündeki Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait konteyner noktasının bahçesinde görülen üç şüpheli şahsın ikaz edilmeleri sonrucu kaçarak uzaklaştıkları, şüphelilerin görüldüğü yerde yapılan aramada çanta içinde bir adet anti tank mayını ele geçirildiği kayedildi.