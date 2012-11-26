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Van Devlet Hastanesi çalışanlarına seferberlik kağıdı mı imzalattırıldı?

MHP’li Lütfü Türkkan'dan Savunma Bakanı’na: Van'da sağlık çalışanlarına seferberlik kağıdı imzalattırıldı mı?

26 Kasım 2012 18:39

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

 

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a Van Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarına, özellikle de hemşirelere seferberlik kağıdı imzalattırıldığı iddialarını sordu.

Bir televizyonun tartışma programında Van’lı bir izleyiciden gelen iletide “Van Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarına özellikle de hemşirelere seferberlik kağıdı imzalattırıldı” denildi.

MHP’li Türkkan da Savunma Bakanı’na “Van Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarına seferberlik kağıdı imzalattırıldı, iddiaları doğru mudur?” diye sordu. Türkkan şu soruyu da ekledi:

“Bu iddialar doğru ise; Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde midir? Hangi ülke ile savaşa giriyoruz? Vatandaşlarımızı tedirgin eden bu tür uygulamaların doğru olup olmadığı konusunda açıklamalarınız olacak mıdır?”

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