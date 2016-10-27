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Spor

Van der Wiel sorununa Aziz Yıldırım el attı

Aziz Yıldırım, van der Wiel sorununun bir an önce halledilmesini istedi

27 Ekim 2016 15:08

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Dick Advocaat'la görüşerek, Gregory van der Wiel'e ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kadroya katılan Hollandalı futbolcu, disiplinsiz tavırlarıyla herkesi çileden çıkardı.

Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayınca trip atan ve önceki gün takımla çalışmadığı gibi tedavi de olmayan deneyimli oyuncunun çıkardığı krize başkan Aziz Yıldırım el attı.

Teknik direktör Dick Advocaat'la bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler'in 1 numarası Wiel konusunda şu uyarılarda bulundu: "Gregory ile konuşun, bu sorunu bitirin. Konu çok uzadı. Yoğun maç temposunda ona da ihtiyacımız var. Oyuncuyu kaybetmek işimize gelmez." 

 

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FenerbahçeAziz YıldırımDick AdvocaatGregory van der Wiel

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