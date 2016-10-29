Van der Wiel gitmeyi kafasına koydu!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Gregory van der Wiel, sarı lacivertlilerle bağını iyice kopardı.

Disiplinsiz hareketleriyle tepki çeken, sakat olduğu açıklanmasına rağmen tedavi de olmayan Fenerbahçeli Gregory van der Wiel, arkadaşlarıyla da bağlarını kopardı.



Önceki akşam kaptan Volkan Demirel’in doğum gününün kutlandığı ve yerli yabancı futbolcuların kaynaşmasının sağlandığı yemeğe katılmayan Hollandalı futbolcunun, Ocak ayında ayrılmayı düşündüğü iddiaları iyice dillendirilmeye başlandı.



Teknik heyet tarafından performansı beğenilmeyen Van der Wiel, daha önce yönetim tarafından da uyarılmıştı.