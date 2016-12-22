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Spor

Van der Wiel alacaklarını istedi

Kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, 3 yıllık alacağının yarısını almadan gitmeyeceğini söyledi

22 Aralık 2016 14:21

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel'in menajeri, istedikleri paranın verilmemesi durumunda sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını söyledi.

Fenerbahçe yönetimi yolların ayrılması için imza parasının yanı sıra bugüne kadar aldığı parayı bonservis bedeli olarak getirmesini Wiel’den istedi. 

Hollandalı oyuncunun menajeri ise 3 yıllık sözleşme karşılığı alacakları olan paranın yarısının kendilerine verilmesi halinde yolların ayrılabileceğini iletti. 

Yönetim de bu durum karşılığında, “O zaman takıma giremez tek başına çalışır. Sözleşmesi bitene kadar da bekler” restini çekti.

Menajeri, Wiel’i son oynanan Gençlerbirliği maçına gönderdi ve tribünden izlettirdi. Amacı ise belli; “Oyuncumuz bir yere gitmedi, takımını takip ediyor. Hiçbir kabahati yok, haksız yere kadro dışı bırakıldı” görüntüsünü yaratıp devre arasında sözleşmeyi tek taraflı feshedip Wiel’i götürmeyi planlıyor. 

PSG’den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Wiel ile yıllığı 2.3 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme yapılmıştı.

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