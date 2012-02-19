Van depremzedelerine negatif ayrımcılık

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, her yaştan on binlerce insanın yaşam mücadelesi verdiği Van’da, konteynır dağıtımındaki ayrımcılık iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Yalnız yaşayan bekar veya dul kadınlara konteynır verilmediği öne sürülüyor. Ben bu iddianın doğru olmadığını ümit ediyorum” dedi.

CHP milletvekili Umut Oran, "Van'da çok güç koşullarda halen on binlerce insanımız yaşam mücadelesi veriyor. Bu güç koşullara bir de kimi idarecilerin yanlış kararlarının eklenmemesini umuyorum. Bana gelen bilgilere göre Van'da evsiz yurtsuz kalmış insanlara kimi ayrımcılık yapıldığı öne sürülüyor. Örneğin yalnız yaşayan bekar veya dul kadınlara konteynır verilmediği öne sürülüyor. Ben bu iddianın doğru olmadığını ümit ediyorum" dedi.



"Çadırlardan zorla atılıyor"

"Aynı şekilde evi yıkılmış kişilere, ev sahibi ise konteynır verildiği ancak aynı konumdaki kiracılara bu hakkın tanınmadığı belirtiliyor. Bu insanlar eksi 20 derecelerde nerede kalacak. Zaten çadırlarla 4 aydır çok güç koşullarda yaşayan insanlarımıza ayrımsız sahip çıkılmasını bekliyorum. Konteynır verilmediği için çadırda kalmaya mahkûm olan bu insanların zorla dışarı atıldıkları ve bunda Sayın Başbakanın buraya yapacağı olası ziyaretin etkisinin olduğu halka arasında konuşuluyor. Belki hükümet üyeleri bunları duymamıştır, ben sizin aracılığınızla kendilerine iletmiş ve uyarı görevimi yerine getirmiş olayım."

CHP’li Oran’ın yanıtlaması istemiyle Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönlendirdiği sorular şöyle:

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan depremler sonucunda Van ilimizde büyük can ve mal kayıpları olmuş, şehir sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir zarara uğramıştır.

Bu zararların oluşmasında devletin yetersiz denetim, kontrol ve gözetim ile bir pay sahibi olduğu açıktır. Deprem olduktan sonra da gereken koordinasyon kurulamamış, afet sonrası yardım ve bakım etkin bir şekilde sağlanamamıştır. Bu dönemde hükümetin öngörüleri de çoğu zaman gerçekleşmemiş örneğin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 18 Ocak 2012’de ‘Çadırda kimse kalmayacak” demesine rağmen bu gerçekleşmemiş, depremin üstünden 4 ay geçmiş olmasına rağmen hala gereken bakım yapılamamıştır.



Çadır kentte kalanlara yemek verilmiyor



- Kamuoyunda yer alan bilgilere göre çadır kentlerin elektriği sık sık kesilmekte, çadır kentte kalanlara yemek verilmemektedir. Çadır kentte yaşayanların yıldırma taktiği ile çadır kentleri boşaltması mı hedeflenmektedir?



12 Şubat’tan itibaren polis ve jandarma güvenlikten çekildi



- Çadır kentleri, 12 Şubat 2012’den bu yana hiç kimsenin korumadığı, polis ve jandarmanın çekildiği bilgisi alınmaktadır. 12 Şubat 2012 itibariyle çadır kentte yaşayan kaç kişi bulunmaktadır? Bu tarih itibariyle kolluğa çekilme emri hangi nedenle verilmiştir? Kolluk kuvvetlerinin vatandaşın güvenliğini koruma zorunluluğu varken, bu görevi ifa etmemeleri, yakın ve açık tehlikenin olduğu koşullarda gereken önleyici görevi yapmamaları hangi gerekçeyle açıklanabilir? Çadır kentte yaşayan insanların güvenliksiz kaderine terk edilmesi mi?



Kiracılara konteynır yok



- Van’a gönderilen 19.bin konteynırın, Van’da kiracı durumda olanlar tarafından yararlanılamayacağı ifade edilmektedir. Böyle bir muamele sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? Bu ilke gereği, afet koşullarında yaşayan vatandaşlara eşit muamele yapılması gerekirken, gayrimenkul sahipliğine göre ayrımcılık yapılması doğru mudur? Kiracı iken oturduğu evin yıkılması sonucu açıkta kalan kaş kişiye konteynır verildi?



Bekar, dul, kimsesiz kadınlara konteynır yok mu?



- Konteynırlardan “yalnız kadın”ların yararlanamayacağı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımaktadır. Bu duyumlar doğruysa bu talimatı hangi kamu yöneticisi verdi? Bu karar verilirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan görüş alındı mı, alındıysa bakanlıktan gelen yanıtta hangi görüşe yer verildi? Bu durum cinsiyete ve sosyal konuma bağlı bir ayrımcılık olarak kabul edilemez mi? Şu ana kadar 18 yaşın üstünde kaç bekar, dul, kimsesiz kadın konteynır sahibi olmuştur? Bu durumda olan toplam kadın sayısı kaçtır?



Üniversite öğrencileri barınma imkânı bulamıyor



- Her ne kadar deprem koşulları ortada olsa da, depremin üstünden 4 ay geçmesine rağmen hala Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin asgari seviyede dahi barınma imkânına sahip olmadığı, eğitimden ve yurttan yoksun bir halde yaşamak zorunda kaldıkları öğrenciler tarafından ifade edilmektedir, bu sorunların çözümü için herhangi bir önlem alınmış mıdır ve ne kadar sürede giderilmesi beklenmektedir