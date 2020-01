Van depreminin yıl dönümünde 'Van Ekonomi Zirvesi' yapıldı

Behçet DALMAZ- Can EROK- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da Uluslararası Altın Kentler Derneği\'nin Valilik himayesinde bu yıl ilkini düzenlenen ve her yıl 23-24 Ekim tarihlerinde devam ettirilecek \'Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\' başladı. Zirveye katılan konuşmacılar, 6 yıl önce iki acı depremin yaşandığı Van’ın ekonomisi için neler yapılacağı ile ilgili bilgiler verdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, işadamlarına \"Van\'a yatırım yapın\" çağrısında bulundu. Kentin potansiyelini, sağlanacak olanakları anlatan Vali Zorluoğlu, kente yatırım yapmak isteyenlerin de muhatabı olduğunu söyledi.

Van\'da 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41\'de meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, Van\'da \'Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\' düzenlendi. Van Elite World Otelde düzenlenen 2 günlük yerel kalkınma zirvesine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekileri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, Başbakan\'ın Başdanışmanı Adnan İnanç,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Peyyami Battal, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları, köşe yazarları, iş adamları, sanayiciler, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, kentin kanaat önderleri katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, 2 gün boyunca sanayici ve işadamları, sanat, siyaset dünyasının aktörleri, kamu yöneticileri, yerel yönetimler ve Van\'a gönül verenlerin, kentin gelişmesi, markalaşması, ekonomisinin güçlenmesini konuşacağını belirterek şöyle konuştu:

\"Doğu medeniyetine beşiklik eden ve \'Doğunun incisi’ olarak tabir edilen serhat şehri Van, yılların ihmal edilmişliğinin yanı sıra yaşadığı onca talihsizlik hadise ve afetin derin izlerini bu ve buna benzer zirvelerle yenmek istiyor. Bölgenin en önemli aktörü durumunda bulunan ve göz kamaştıran doğa güzelliğiyle öne çıkan Van, canavarı ve terör depremleriyle anılmak istemiyor. İç barışın yeniden tesis edildiği ve kalıcı hale getirildiği , tarihsel rölü, zengin yer altı ve yer üstü zenginliği , turizme ve ekonomiye katkı sağlayan; kedisi, otlu peyniri , kültür, sanat ve spordaki başarıları ve güzel yüzlü cana yakın insanlarıyla anılmak istiyor. Uluslar arası Altın Kentler Derneği olarak; kurulduğumuz günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attık.Tek bir hedefimiz vardı. O da toplumun yaşam kalitesini arttıran, kent hayatında farkındalık sağlayan, şehircilik alanında ‘insan odaklı’ projeleri hayata geçirmek , ülkenin tamamında ve tüm alanlarda ekonomisi güçlü marka şehirler oluşturmak istiyoruz. Önemli bir misyonumuz da kenti yönetenlerin ve sorumluluk sahiplerinin yaptığı çalışmaları yakında takip ederek bir hafıza oluşturmak, varsa eksikliklerin altını çizmek.\"

\"VAN GÜNEŞİN BAŞKENTİDİR\"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nejdet Takva ise, Van’ın bundan 7 yıl önce iki yıkıcı depremi yaşadığını ve bu depremlerde 644 insanı kaybettiğini hatırlatarak, her iki depremde 30 bin konutun ve 7 bin iş yerinin yıkıldığını anlattı. Takva, şöyle dedi:

\"Felaketin mali kaybı tahminlerimize göre aşağı yukarı 50 milyar TL civarındadır. Sizlere neden Van şehrinin Türkiye için önemli olduğundan söz etmek istiyorum. Bir kere şunu hepimiz biliyoruz ki; Türkiye\'nin rekabet üstünlüğü olan coğrafyaya. Yani Orta Asya, Ortadoğu, Kafkaslar\'a en yakın şehirlerden biriyiz. 500 kilometrelik bir çember içerisinde 125 milyon insana ve 5 ülkeye erişimi olan önemli bir şehir. Daha İstanbul ve Ankara başkent değilken, önemli bir medeniyete başkent olmuş, dünyanın en kadim yerleşim alanlarından biridir. İstesek de , istemesek de bu böyledir. Ortalama 50 yılda bir yıkıcı depremlerin yaşanmasına rağmen her zaman insanların artarak yerleştiği, muhteşem bir yerleşke ve yaşam alanıdır. Su ülkesidir, güneşin başkentidir.\"

Takva, Van\'ın 1 üretip, 7 tüketen şehir olmak istemediklerini, hakettiği değeri görmek, bölge ve ülke ekonomisinde etkin olmak, Ankara’nın da bunun farkında olması istediklerini belirterken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Peyyami Battal da, Van’ın kalkınma ve hak ettiği yere gelmesi için el ele vererek ekonomisi daha güçlü bir Van inşa etmenin zamanı olduğunu kaydetti.

Vali Zorluoğlu ise bölgelerin ya da şehirlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişiminin sağlanması için valilikler ve belediyelerin sorumluluklarının olduğunu, bunları de yerine getireceklerini söyledi. Yatırımcı için Van\'ın sahip olduğu avantajları madeler halilnde tek tek sıralayan Vali Zorluoğlu; şöyle konuştu:

\"Ortadoğu, Kafkas ve Asya pazarlarına olan yakınlığı, karayolu, demiryolu ve havayolunda bölgesel merkez konumu, dinamik ve genç nüfusu, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yatırım potansiyeli, gelişme potansiyeli yüksek sanayi altyapısı, 35 yıllık geçmişi olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve bünyesindeki Teknoparkı, dünyaca ünlü tarihi ve turistik mekânları, verimli tarım ve hayvancılık alanlarıyla yatırımcılara büyük imkânlar ve kolaylıklar sunmaktadır. İlimiz ekonomisinde tarım-hayvancılık, turizm, tekstil, yapı malzemeleri imalatı, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörleri ön plana çıkmaktadır. Hâlihazırda 1 OSB, 4 KSS, 1 İŞGEM, 1 Tekstilkent ve 1 Teknokent ile yatırımcılara çeşitli fırsatlar ve destekler sunulmaktadır. Ayrıca ilimiz devletin teşvik sisteminde en avantajlı bölgede yer almakta, yine geçen yıl açıklanan ve 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı kapsamında bulunmaktadır. 300 km\'lik sınıra sahip olduğumuz komşumuz İran\'a ayrı bir parantez açmak isterim. Bu yıl ekim 15\'e kadar ilimizi turizm ve ticaret maksatlı ziyaret eden İranlı sayısı 400 bine yaklaşmıştır. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 2 kat bir artışı ifade ediyor. Terör hadiselerinin minimize edilmesi ve yapımı devam eden yeni Kapıköy Sınır Kapısı kompleksinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasıyla birlikte, gerek yurt içi gerekse özellikle İranlı turist sayısında önemli artışlar olacağını değerlendiriyoruz. Bu yıl otellerimiz tam kapasite ve doluluk oranıyla çalıştı. Hatta öyle zamanlar oldu ki kamu misafirhanelerini hatta okullarımızın pansiyonlarını yabancı misafirlerimizin kullanımına açtık.\"

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türkiye’nin çeşitli illerinde iş adamlarına Van’a yatırım yapılması çağrısında bulunan Vali Zorluoğlu, \"Yatırımcıların bu ilde muhatabı ilin Valisi ve belediye başkanı olarak doğrudan benim. Özel sektör yatırımlarını da tıpkı kamu yatırımları gibi görüyor ve kamu yatırımlarını nasıl proje aşamasından itibaren yakından takip ediyor ve dar boğazları çözmeye çalışıyorsak, özel sektör yatırımlarını da aynı şekilde takip edeceğimize buradan söz veriyoruz.\" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da Van\'da 6 yıl önce meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlereAllah\'tan rahmet dilediklerini belirterek, \"Van depremin\'den sonra Türkiye\'de deprim bilinci arttı. Devletin bu konuda hassasiyetleri ve çalışmaları arttı. Van\'da başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz büyük bir duyarlılık gösterdi.Devlet ve millet Van\'da oldu.Yani Türkiye\'nin bütünleşmesini de biz burada yaşadık. Bütün milletimiz buraya yardım göndermek için uğraştı. Devletimiz bütün imkanlarını buraya seferber etti ve hamd olsun depremden sonra yaraları daha çabuk sarmaya çalıştık\" dedi.

\"TERÖR BU BÖLGENİN BAŞINA BELA OLDU\"

Terörün Van\'a büyük zarar verdiğini anlatan Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen depremin can kayıplarının yanı sıra ekonomiye de zararı olduğuna değinerek, “Bu bölgeyi sel felaleti, deprem değil, terör hadisesi vurdu. Terörün bu bölgenin başına bela olmasından Van\'a bugün bu durumda olmamazın nedeni de budur. Terör, bu bölgenin başına felaket oldu. Bir özeleştiri yapmalıyız ki, teröre tam anlaımıya mücadele verebildik mi ? yada tepki gösterebildik mi? Burada yaşayan vatandaşlar olarak. Terör belası Van\'ın ekonomisini de etkiledi\" ifadelerini kullandı.

Organizasyonu düzenleyen Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, zirveye konuşmacı olarak katılanlara birer plaket verdi.



FOTOĞARFLI