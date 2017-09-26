Van depreminin yıl dönümünde 'Van Ekonomi Zirvesi' yapılacak

Ankara, 26 Eylül (DHA) ULUSLARARASI Altın Kentler Derneği\'nin Van’da bu yıl ilkini düzenleyeceği ve her yıl 23-24 Ekim tarihlerinde devam ettirilecek olan \'Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\'nde son aşamaya gelindi. Zirve kapsamında başta köşe yazarları, iş adamları, sanayiciler, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve daha pek çok misafir Van’da ağırlanacak.

Zirvede ele alınacak konular arasında, Van depreminin yıl dönümü olan 23 Ekim tarihinde deprem sonrası şehircilik alanında Van’da yapılan çalışmalarda yer alıyor. Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, “Van’ın tüm alanlarda gelişmesine katkı sunmak üzere derneğimizin her yıl Van’da düzenli olarak gerçekleştireceği zirvede başta Van’ın tarihi kimliğine sahip çıkarak şehrin gelişmesine ve markalaşmasına, turizminin ve ekonomisinin gelişmesine hizmet etmek üzere, kentin önemli aktörlerini iş adamlarını, sanayicilerini, akademisyenlerini ve ulusal basının duayen isimlerini 23-24 Ekim’de zirvede konuşmacı olarak Van’da ağırlayacağız. Van’a gönül veren ve Van için söyleyecek sözü olan her kese zirvede mikrofon uzatarak Van’ın bugününü ve yarınını hep birlikte konuşacağız.Van, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde önemli bir turizm kentidir. Zengin tarihi ve kültürel mirasları şehrin asıl kimliğini oluşturuyor. Bizler zirveyle birlikte bu kimliğe sahip çıkarak öncelikle tarihimizi, kültürümüzü ön plana alarak kentimizin tüm potansiyelini yeniden dünyaya tanıtarak ekonomisini geliştirmeliyiz. \'Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\'ni düzenlerken temel amacımız başta Van\'a yatırımı bulunan veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların neden bu kente yatırım yapmaları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

\"Van ekonomisi günden güne büyüyor\"

Devletin bölgeye yaptığı yatırımların çok büyük ölçüde gelişime katkısı olduğunu dile getiren Tuncer, “Deprem sonrası devletimizin bölgeye yaptığı yatırımlar, devletimizle birlikte STK\'ların komşu ülkelerle yaptığı tanıtım ve anlaşmalar, terörle kararlı mücadele, yerel yönetimlere Kayyım atanması ile birlikte alt yapı şehrin ekonomisine kısa sürede etkilerini göstermiş. Van ekonomisi günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini bizlere göstermiştir. Özellikle son yıllarda Van\'a çok sayıda turistin gelmesi de ekonomimize olumlu yansıdığını hep birlikte gözlemlemekteyiz. Ancak bu büyüme bilinçli ve düzenli bir şekilde olursa, kentimiz bundan daha olumlu bir şekilde etkilenecektir. Bu zirvede Van’ın dününü, bugünü ve yarınlarını, sorunlar ve çözüm önerilerini hep birlikte konuşarak ele alacağız” diye konuştu.

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