Van depreminin son rakamları: 570 ölü, 2 bin 555 yaralı

T24 -

'8 uçakla ulaşım zinciri'



'30 sahra çadırına kamu hizmeti'

269 hastaya nakil

Göç hazırlığı var

Hastaların durumu iyi



Ön hasar tespit raporunda son durum

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki Van depreminde saat 21.30 itibariyle 570 kişinin öldüğünü, 2 bin 555 kişinin yaralandığını ve enkazdan sağ çıkarılanların sayısının da 187 olduğunu açıkladı.Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulduğu ve sevkiyatın devam ettiği belirtilen açıklamada karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin naklinin sürdüğü bildirildi.AFAD Başkanlığı tarafından Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk aşamada 13 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği, Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyasında 7 milyon 380 bin TL toplandığı belirtildi. Ayrıca, 14 televizyon kanalının ortaklaşa düzenlediği 'Van için tek yürek' yardım kampanyasında toplanan tutarlar hesaplara aktarıldıktan sonra, toplam yardım miktarı kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanlarının 29 THY, 29 askeri ve 13 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 71 uçak ve araçlarla bölgeye sevk edildiği kaydedildi.AFAD Başkanlığı, deprem bölgesinde çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulduğunu, sevkıyatın devam etiği belirtilirken şöyle devam edildi:"Kalıcı konutların inşası için TOKİ’ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 3 bin 826 arama- kurtarma, 904 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 651 iş makinesi ve araç, 7’si hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 4 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 46 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 25 bin 185 çadır, 10 toplu barınma çadırı, 60 prefabrik ev, 90 Mevlana evi, 109 bin 986 battaniye, bin 150 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 6 bin 359 katalitik soba, 5 bin 609 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırın gönderilmiştir. 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir."Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlara psikososyal destek verilmesi için 30 sahra çadırı gönderildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Başkanlığımızca havayolu ile gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için Erzurum lojistik merkez olarak belirlenmiş olup, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van’a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliği görevlendirilmiştir. Karayolu ile gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliği’nce Lojistik Kabul Merkezi kurulmuştur. İlgili bakanlıklar arama- kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Şu ana kadar Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi ve mahallelerinde 4 bin 686 hasarlı bina incelenmiş olup; 861 yıkık bina, 2 bin 210 hasarlı- oturulamaz bina, bin 615 hasarlı- oturulabilir bina tespit edilmiştir. Ön hasar tespit çalışmaları ile, arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir."Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında “Birliğe Çağrı Platformu” üyesi 23 STK Başkanı Van’a giderek incelemelerde bulundu. İlk olarak Van’da bulunan Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü’ndeki kriz merkezini ziyaret eden platform üyelerine bölgedeki durumu anlatan Vali Münir Karaloğlu, il merkezinde 6 binanın tamamen yıkıldığını, 3 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, Erciş’te ise 85 binanın yıkıldığını 65 binada çalışmaların devam ettiğini anlattı. Karaloğlu, Erciş’te 1709 kişinin arama kurtarma çalışmasında görev yaptığını belirterek, 6 helikopterin, 2 ambulans uçağın çevre illere 269 hastayı nakil ettiğini söyledi.Halen çadır almayanlar evlerinin çevresine kurdukları derme çatma baraka ve naylondan yapılan barınaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken çocukların hastalanmaya başladığı belirtildi. Depremde evleri ağır hasar gören aileler yıkılmak üzere olan evlerine girerek eşyalarını binalardan çıkarmaya çalışıyor. Bazı kişiler balkon ve pencerelerden halatlara bağladıkları eşyalarını sarkıtarak kurtarmaya çalışırken bazı aileler başka kentlere göç etmeye hazırlanıyor.Depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yoğun bir çalışma yürütüyor. Erciş ilçe spor salonunda oluşturulan Sahra Hastanesi’ndeki sağlık organizasyonundan sorumlu İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Doğaç Niyazi Özçelik, “Transfer ve nakil çalışmalarında görev alıyoruz, 2 bölgede hastane kurduk, 1’i poliklinik, 3 bölgede hizmet veriyoruz. Kalbi durmuş pek çok hastayı çevirdik. Yoğun bakımlara gönderdik. Kurtardığımız hastaların pek çoğunu yaşattık” dedi.Van’da meydana gelen deprem sonrasında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından görevlendirilen teknik ekip bölgede dün başlayan başlanan ön hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, Van İli Merkez İlçesi, köyleri ve Erciş İlçesi merkez mahallelerinde bugün saat 10.00 itibari ile toplam 7069 bina incelendi.Hasarlı Oturulamaz Hasarlı Oturulur ToplamBina Sayısı 3713 2209 5922Hane Sayısı 5270 3446 8696Devam eden hasar tespit çalışmalarında 48 ekip 96 teknik personel görev yaptığı bildirildi.