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Van depreminde ölen DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir unutulmadı

VAN, (DHA)- VAN'da, 9 Kasım 2011'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 5

09 Kasım 2017 17:27

VAN, (DHA)- VAN\'da, 9 Kasım 2011\'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren, DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir\'in de aralanında bulunduğu 43 kişi, felaketin 6\'ncı yıl dönümünde çeşitli anma programlarıyla anıldı.
Van\'da 6 yıl önce, 23 Ekim\'de 7.2 büyüklüğünde ve 9 Kasım\'da da 5.6 büyüklüğündeki, 644 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin yıl dönümünde, ölenler kente yapılan çeşitli etkinliklerle anıldı.
9 Kasım 2011 yılında saat 21.23\'te 5.6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsılan Van, ilk depremin yaralarını saramadan bir kez daha sarsıldı. Depremde yıkılan binalar arasında bulunan Bayram Oteli\'nde, aralanında DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir\'in de bulunduğu 24 kişi yaşamlarını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Depremde 2\'si otel olmak üzere 25 bina yıkıldı. Yüzlerce binanın ağır hasar gördüğü depremin 6\'ncı yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler, acının yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.
Depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başlayan anma törenlerinde, Kuran okunup dualar edildi.
Öte yandan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir\'in hayatını kaybettiği Bayram Oteli davası sanığı Tevfik Bayram 26 Ağustos 2016 yılında yurt dışına çıkış yasağı koyularak serbest bırakılırken, hakkında verilen 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına Yargıtay Ceza Genel Kurulu karar verecek.

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