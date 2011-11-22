Van depreminde ilk dava açıldı



T24 - Van'da meydana gelen çok sayıda kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına, yüzlerce binanın yıkılmasına neden olan depremin ardından ilk dava açıldı. Erciş'te depremde yıkılan bir binanın altında yaşamını yitiren Taner Akgün için maddi ve manevi tazminat davası açıldı.









Van'da meydana gelen depremi yaşayan Van Barosu'na kayıtlı Avukat Mustafa Aladağ, geldiği Mersin'de depremzedelere dava açmaları çağrısında bulundu.



Avukat Aladağ, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van ve Erciş'te meydana gelen depremlerde gerek yaşamını yitiren gerek sakat kalan gerekse sadece maddi zarara uğrayan kişilerin ilgili kurum ve kişiler aleyhine maddi ve manevi tazminat davaları açabileceklerini bildirdi.



Van depremine ilişkin ilk davayı, depremde 18 yaşındaki oğullarını kaybeden bir ailenin başvurusu üzerine açtıklarını belirten Avukat Aladağ, dava ile ilgili şu bilgileri verdi: "Taner Akgün adlı 18 yaşındaki bir eczacı çırağı, 23 Ekim'deki depremde Erciş ilçesinde AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi'nin amcası Hüseyin Çiftçi'ye ait bir mülkte bulunan internet kafeye girerken deprem meydana geliyor ve Taner Akgün ölüyor. Biz onun annesi, babası ve kardeşleri adına maddi ve manevi tazminat istemli olarak gerek Hüseyin Çiftçi'ye gerekse Erciş Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı maddi ve manevi tazminat istemli davamızı açmış bulunmaktayız. Biz pilot dava açtığımız için rakamın bir önemi şu an bulunmamaktadır" diye konuştu.



Depremde maddi manevi zarar gören kişilerin dava açma aşamasında izleyecekleri yol konusunda da bilgi veren Aladağ, "Depremde ölmüş bir kişinin yakınlarının ilgili belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi bir kurumsa o kuruma, özel bir apartmansa apartmanın sahibi, müteahhidi, teknik personeli aleyhine 1 yıl içerisinde tazminat davası açması gerekmektedir" dedi.















